Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 11:10

В Волгограде уличного художника Philippenzo оштрафовали на 45 тысяч дискредитацию ВС РФ

Ранее Филиппа Козлова оштрафовали на 80 тысяч рублей за аналогичное нарушение закона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд оштрафовал художника на 45 тысяч.

Суд оштрафовал художника на 45 тысяч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 11 августа, Ворошиловский райсуд Волгограда оштрафовал Филиппа Козлова – волгоградского художника под псевдонимом Philippenzo – на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженный сил РФ. За скандальный уличный рисунок на мужчину завели дело по статье ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ. Об этом сайт volgograd.kp сообщает с ссылкой на решение райсуда. Стоит отметить, что штрафы для физлиц по данной статье варьируются от 30 до 50 тысяч рублей.

Сам Филипп Козлов отреагировал на решение суда в своем телеграме.

«Больших иллюзий мы с адвокатом на этот счёт не питали. Жалобы нами подаются с целью дальнейшего их отправления в Европейский суд по правам человека», - отметил художник.

И открыл сбор средств на оплату уже назначенного штрафа. Напомним президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта 2022 года.

Добавим, что ранее Филиппа Козлова оштрафовали на 80 тысяч рублей за аналогичное нарушение закона