В Волгограде уличного художника Philippenzo оштрафовали на 45 тысяч дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал художника на 45 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 11 августа, Ворошиловский райсуд Волгограда оштрафовал Филиппа Козлова – волгоградского художника под псевдонимом Philippenzo – на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженный сил РФ. За скандальный уличный рисунок на мужчину завели дело по статье ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ. Об этом сайт volgograd.kp сообщает с ссылкой на решение райсуда. Стоит отметить, что штрафы для физлиц по данной статье варьируются от 30 до 50 тысяч рублей.

Сам Филипп Козлов отреагировал на решение суда в своем телеграме.

«Больших иллюзий мы с адвокатом на этот счёт не питали. Жалобы нами подаются с целью дальнейшего их отправления в Европейский суд по правам человека», - отметил художник.

И открыл сбор средств на оплату уже назначенного штрафа. Напомним президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта 2022 года.

Добавим, что ранее Филиппа Козлова оштрафовали на 80 тысяч рублей за аналогичное нарушение закона