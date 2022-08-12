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Происшествия12 августа 2022 11:03

На видео попал наезд иномарки на пенсионерку под Волгоградом

ДТП случилось вечером 11 августа в Волжском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пострадавшую увезли в больницу.

Пострадавшую увезли в больницу.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 11 августа 2022 года на улице Мира в городе Волжском Волгоградской области 73-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки «Мазда 6». Момент ДТП попал на видео камер наблюдения, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На кадрах видео видно, как женщина с сумками пересекает четырехполосную дорогу. Рядом нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Когда до бордюра остается уже немного, женщину задевает проезжающая иномарка. Сумки летят в разные стороны, женщина падает на асфальт. Сбивший пешехода автомобиль сразу остановился. Из него на помощь пострадавшей поспешили водитель и пассажир.

По предварительным данным регионального главка МВД, 20-летний водитель за рулем «Мазда 6» сбил переходившую в неположенном месте дорогу пешехода напротив дома №131 на улице Мира. Женщину с травмами с места ДТП увезли в больницу.