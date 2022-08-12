«Ситиматик-Волгоград» принял участие в субботнике на мемориальном комплексе «Лысая гора»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» выступила партнером экологической акции на мемориальном комплексе «Лысая гора» в Советском районе областного центра, предоставив спецавтотранспорт для вывоза отходов. Также сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО приняли участие в ходе субботника в качестве волонтеров и помогали в очистке территории исторического места.

«Лысая гора» является памятником истории, объектом культурного наследия федерального значения, подлежащим государственной охране. Здесь расположена братская могила павших защитников Сталинграда, которые с сентября 1942 г. по январь 1943 г. вели ожесточенные бои за высоту 145,5 и прилегающую территорию. В память о тех событиях на Лысой горе установлен 20-метровый обелиск. Кроме того, это уникальная ландшафтная территория в черте города, где расположены массивные дубовые и еловые посадки, родники с чистой водой, здесь водятся лисы, кабаны и другие представители фауны.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Участники акции прошли и убрали участок около 1 кв. километра: на парковке около памятной стелы собрали мелкий бытовой мусор, на природном ландшафте мемориала три очага крупногабаритных строительных отходов – всего около 10 куб. м мусора. КамАЗ регоператора транспортировал отходы для последующей утилизации.

Отметим, что субботник был проведен по инициативе и при участии представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также волонтеров поискового отряда «Волга». Он стал очередным в серии экоакций на мемориале, где «Ситиматик-Волгоград» выступает партнером. К сожалению, проблема захламления «Лысой горы» существует не один год. Кроме нерадивых граждан, здесь сбрасывают крупногабаритные отходы водители мусоровозов нелегальных компаний-перевозчиков, которые экономят на доставке мусора до полигона.

Компания «Ситиматик-Волгоград» обращается к волгоградцам и гостям города с просьбой чтить память погибших защитников Сталинграда и поддерживать землю родного края в порядке.