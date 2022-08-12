Новую инфекционную больницу откроют в Волгоградской области до конца 2022 года

Такие же инфекционные госпитали уже построили и открыли в Волжском и Калаче-на-Дону. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров проводит свой рабочий день в Михайловке. Один из ключевых объектов, который возводят в районе – инфекционная больница. Андрей Бочаров проверил ее готовность и пообещал, что стационар введут в эксплуатацию до конца года.

Строители уже сделали половину работ, все в соответствии с графиком. Сейчас, по информации пресс-службы администрации Волгоградской области, рабочие монтируют коммуникации, ведут кровельные работы, приступают к отделке помещений. Когда все будет готово, здесь установят 678 единиц оборудования, оно уже закуплено.

Лечить в госпитале будут не только жителей Михайловки. Скорые привезут сюда жителей Фролово, Фроловского, Кумылженского, Еланского, Даниловского, Киквидзенского, Серафимовичского районов.

Такие же инфекционные больницы открыли в прошлом году в Калаче-на-Дону и Волжском, подобную больницу строят в Камышине. Ее, как и больницу в Михайловке, достроят в этом году. Там смогут лечить и ковидных больных в случае еще большего осложнения ситуации с коронавирусом.