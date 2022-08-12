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Общество12 августа 2022 9:39

В Волгограде пароход «Гаситель» приведут в порядок до конца 2022 года

Подрядчик приступил к реставрации памятника в Ворошиловском районе
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Обновят рабочие и бассейн, и стелу, и сам пароход.

Обновят рабочие и бассейн, и стелу, и сам пароход.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Территорию возле «Гасителя» на набережной в Ворошиловском районе Волгограда уже давно облагородили, сделали современную зону отдыха, а вот сам памятник до сих пор выглядит удручающе. Хорошая новость – подрядчик устанавливает ограждение и приступает к реставрации объекта культурного наследия. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города.

По контракту реставрация должна завершиться до конца 2022 года. Фронт работ немалый: удалить поврежденные временем конструкции, восстановить бассейн, в котором стоит пароход, обновить облицовку бассейна и стелы, восстановить корпус самого парохода.

Восстановление этого памятника, как и других мемориалов на территории Волгограда, приурочили к 80-летию Победы в Сталинградской битве.