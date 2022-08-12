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Общество12 августа 2022 9:05

В Волгограде заменили 54 метра теплосети на улице Огарева

«Концессии» возобновили подачу горячей воды в дома
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Движение на улице откроют на следующей неделе. Фото: КТ

Движение на улице откроют на следующей неделе. Фото: КТ

Ночью 12 августа 2022 года «Концессии теплоснабжения» завершили работы на трубопроводе теплосети на улице Огарева, который идет под Первой продольной, и возобновили подачу горячей воды в жилые дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании.

На участке тепломагистрали протяженностью 54 метра заменили подающий и обратный трубопроводы диаметром 300 мм. Теперь рабочим предстоит засыпать котлован и уплотнить его песком и щебнем. Асфальт, который вскрыли на время ремонта, подрядчик должен будет восстановить в начале следующей недели. Только после этого на улице Огарева откроют движение для автомобилей.