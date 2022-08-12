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Звезды12 августа 2022 9:02

12 августа в Волжском запретят продажу алкоголя из-за концерта патриотической песни

Вблизи парка «Гидростроитель» нельзя будет купить спиртное
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Власти заплатят за выступление Вани Дмитриенко больше миллиона.

Власти заплатят за выступление Вани Дмитриенко больше миллиона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волжском в пятницу, 12 августа будет большой концерт в парке «Гидростроитель». Его приурочили к финалу Всероссийского конкурса патриотической песни «За тебя, Родина-мать!». Волжане ожидают приезда известного молодого исполнителя Вани Дмитриенко, который тоже выйдет на сцену парка. Подпевать ему «Венеру – Юпитер» горожане будут трезвыми: а этот вечер с 16.00 до 22.00 в городе-спутнике запретят продажу алкоголя. Об этом заявили городские власти.

Как сообщает администрация Волжского, запрет не коснется кафе, ресторанов, баров, а действует на продажу алкогольной продукции в магазинах. И только в определенных границах:

- ул. Карла Маркса, д. 5-47, 10-12,

- ул. Комсомольская, д. 18-24, 15-29,

- пр. Ленина, д. 18-30, 15-29

- ул. Циолковского, д. 10-18, 13-17

- ул. Ленинградская, 15.

Напомним, концерт в парке «Гидростроитель» начнется в 18.00, вход на него бесплатный. На сцене выступят как непрофессиональные певцы, так и специальные гости: ансамбль «Бабкины внуки», Ваня Дмитриенко, Алексей Петрухин и группа «Губерния» и другие. Завершится это все праздничным фейерверком.

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