12 августа в Волжском запретят продажу алкоголя из-за концерта патриотической песни

Власти заплатят за выступление Вани Дмитриенко больше миллиона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волжском в пятницу, 12 августа будет большой концерт в парке «Гидростроитель». Его приурочили к финалу Всероссийского конкурса патриотической песни «За тебя, Родина-мать!». Волжане ожидают приезда известного молодого исполнителя Вани Дмитриенко, который тоже выйдет на сцену парка. Подпевать ему «Венеру – Юпитер» горожане будут трезвыми: а этот вечер с 16.00 до 22.00 в городе-спутнике запретят продажу алкоголя. Об этом заявили городские власти.

Как сообщает администрация Волжского, запрет не коснется кафе, ресторанов, баров, а действует на продажу алкогольной продукции в магазинах. И только в определенных границах:

- ул. Карла Маркса, д. 5-47, 10-12,

- ул. Комсомольская, д. 18-24, 15-29,

- пр. Ленина, д. 18-30, 15-29

- ул. Циолковского, д. 10-18, 13-17

- ул. Ленинградская, 15.

Напомним, концерт в парке «Гидростроитель» начнется в 18.00, вход на него бесплатный. На сцене выступят как непрофессиональные певцы, так и специальные гости: ансамбль «Бабкины внуки», Ваня Дмитриенко, Алексей Петрухин и группа «Губерния» и другие. Завершится это все праздничным фейерверком.

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