На Бобрах отдыхающие нашли тело 19-летнего волгоградца

Следком проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 19-летнего парня на пляже Бобры. Тело молодого человека обнаружили на берегу реки Волга. Как сообщили сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального СУ СКР, страшную находку сделали отдыхающие. Очевидцы сразу же вызвали скорую, однако медики констатировали смерть.

Приехавшие на место трагедии сотрудники следственного комитета осмотрели тело. В кармане шорт обнаружили пакетик с порошком белого цвета. Следов насильственной смерти нет. Судмедэксперты устанавливают причины смерти молодого человека.

- Организована проверка,- добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.