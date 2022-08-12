Волгоградский губернатор устроил разнос чиновникам в Михайловке из-за отсутствия парковки у новой школы

Школу достроят в этом году, а про парковку все забыли. Фото: администрация области.

Один из крупнейших райцентров Волгоградской области – Михайловка – готовится к празднованию 260-летия города. Областные власти в честь этого разработали трехлетнюю программу развития, которая включает строительство объектов здравоохранения, образования, спорта. В пятницу волгоградский губернатор Андрей Бочаров проведет в Михайловке рабочий день и посмотрит, как продвигается строительство ключевых объектов программы. Первым делом он заглянул в школу, которую возводят в Отрадном. И устроил разнос чиновникам.

- Мы строим школу здесь с 2021 года. Надо было все полностью предусмотреть — что будем делать со старой школой? Подготовьте мне доклад до 15 сентября, — обрушился с критикой глава региона. Нет сроков перевода детей из одной школы в другую, а перед новым зданием не предусмотрели парковку для родителей, которые будут подвозить детей из отдаленных мест. Сейчас в школе достраивают коробку, полностью здание будет готово к концу года. Рядом находится новая зона отдыха и построенный в прошлом году ФОК.

Андрей Бочаров высказал недовольство, что проблемы решаются только когда в них ткнешь носом.

- Последний звонок мы проведем в новой школе, — пообещала замгубернатора Зина Мержоева.