В Волгограде похититель кабеля оставил без интернета жителей трех районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда возбудила уголовные дела на 30-летнего мужчину, которого подозревают в краже интернет-кабелей. Как сообщили сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального Главка МВД, в июле-августе текущего года волгоградец совершил как минимум 6 краж в трех районах. От его действий пострадали абоненты в Советского, Центрального и Дзержинского районов.

- Проникая на крыши домов, подозреваемый срезал сетевой кабель, после чего сдавал его в пункты приема металла, - уточнили в ведомстве.

Когда горожане стали массово жаловаться на отсутствие интернета, выяснились и причины. А вскоре волгоградца задержали. Ему грози уголовная ответственность.