Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 8:00

В Волгограде похититель кабеля оставил без интернета жителей трех районов

Мужчина два месяца крал провода с крыш домов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде похититель кабеля оставил без интернета жителей трех районов

В Волгограде похититель кабеля оставил без интернета жителей трех районов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда возбудила уголовные дела на 30-летнего мужчину, которого подозревают в краже интернет-кабелей. Как сообщили сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального Главка МВД, в июле-августе текущего года волгоградец совершил как минимум 6 краж в трех районах. От его действий пострадали абоненты в Советского, Центрального и Дзержинского районов.

- Проникая на крыши домов, подозреваемый срезал сетевой кабель, после чего сдавал его в пункты приема металла, - уточнили в ведомстве.

Когда горожане стали массово жаловаться на отсутствие интернета, выяснились и причины. А вскоре волгоградца задержали. Ему грози уголовная ответственность.