Под Волгоградом две женщины и ребенок оказались в больнице после жесткого ДТП

Три пассажирки в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 11 августа, в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. В больнице оказались три человека – две женщины в возрасте 36 и 65 лет, а также девочка 8 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального Главка МВД, авария случилась по вине 62-летнего водителя «Рено Логана». Мужчина вместе с семьей ехал на улице Интернациональной, не уступил дорогу «Ниве Шевроле». Столкновение было сильным.

- В результате ДТП три пассажирки автомобиля «Рено Логан» доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.

Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать ПДД, а также помнить, что пьяное вождение уголовно наказуемо. Только за сутки инспекторы ГИБДД задержали 24 нетрезвых водителя.