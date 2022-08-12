У собора Александра Невского в Волгограде поставят церковную лавку

Лавку установят в 20 метрах от собора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вскоре у собора Александра Невского в Волгограде появится церковная лавка. Ее спроектировали в архитектурной стилистике храма и находящегося рядом Александровского сада. В мэрии уже утвердили индивидуальное проектное решение для нестационарного павильона в самом центре города, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Проект будущей церковной лавки на утверждение в мэрию представил приход. Согласно документу, павильон площадью около 27 квадратных метров установят в 20 метрах от входа в собор. Фасады его оформят в виде больших прозрачных витражей с деревянными ламелями из лиственницы. Проект согласовали эксперты на специальной комиссии.