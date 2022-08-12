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Политика12 августа 2022 7:04

Около 100 военнослужащих приняли участие в ночных стрельбах из РПГ под Волгоградом

На полигоне Прудбой завершились учебные сборы
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

Гранатометчики мотострелкового соединения Южного военного округа провели трехнедельные сборы на полигоне Прудбой под Волгоградом, оттачивая навыки стрельбы из гранатометов и уничтожения бронетехники противника на максимально дальних расстояниях. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ЮВО. Перед этим они прошли теоретический курс подготовки.

Теперь военнослужащие обучены стрелять с закрытых и полузакрытых огневых позиций, даже по тем целям, которые находят в оврагах на расстоянии до 1,7 километра. Полигон Прудбой оснащен компьютерами и радиопередающими устройствами, благодаря чему руководители учений в режиме реального времени наблюдали за результатами стрельб.

Половина занятий прошла в ночное время. Гранатометчики отточили навыки стрельбы из РПГ-7 и АГС-17.