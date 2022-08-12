В Волгограде 12 августа из-за угрозы теракта эвакуировали суды

В зданиях судов ничего не нашли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде продолжается волна эвакуаций. Каждый день в разные учреждения и ТЦ приходят анонимные письма с грозами теракта. Сегодня, 12 августа, такие сообщения получили два суда – Дзержинский районный и арбитражный. Эту информацию сайту volgograd.kp подтвердили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранним утром сообщения о возможном минировании нарушили работу судов. Сотрудников экстренно вывели на улицу, а на место приехали полицейские. Здания досконально осмотрели на наличие взрывоопасных предметов. К счастью, сообщения оказались ложными.

В настоящий момент оба суда работают в штатном режиме.