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Происшествия12 августа 2022 6:49

В Волгограде 12 августа из-за угрозы теракта эвакуировали суды

Электронные письма с угрозами пришли в Дзержинский районный и арбитражный суды
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В зданиях судов ничего не нашли.

В зданиях судов ничего не нашли.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде продолжается волна эвакуаций. Каждый день в разные учреждения и ТЦ приходят анонимные письма с грозами теракта. Сегодня, 12 августа, такие сообщения получили два суда – Дзержинский районный и арбитражный. Эту информацию сайту volgograd.kp подтвердили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранним утром сообщения о возможном минировании нарушили работу судов. Сотрудников экстренно вывели на улицу, а на место приехали полицейские. Здания досконально осмотрели на наличие взрывоопасных предметов. К счастью, сообщения оказались ложными.

В настоящий момент оба суда работают в штатном режиме.