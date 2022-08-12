Налоговые поступления в бюджет Волгоградской области выросли на 20% в 2022 году

Поступления в бюджет региона растут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За 7 месяцев 2022 года налоговые поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области выросли на 20%, на 16% увеличились поступления и в федеральный бюджет. Такие итоги озвучили в УФНС России по Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, в 2022 году предприятия и организации региона перечислили в федеральный бюджет 18,5 миллиарда рублей. Большую часть из этой суммы составил НДС – 15,2 миллиарда рублей, поступления выросли на 13%. Следом идет налог на прибыль - 1,4 миллиарда рублей и 17% прироста.

Бюджет Волгоградской области в этом году пополнился на 65,3 миллиарда рублей. Наибольший вклад в региональную казну дал налог на прибыль в размере 21,2 миллиарда рублей. Рост платежей составил 55%. НДФЛ без учета вычетов подрос на 13,1% и составил 25,8 миллиарда рублей. Рост на 24% показали поступления от упрощенной системы налогообложения, они принесли бюджету 5,7 миллиарда рублей.

Что касается внебюджетных фондов, то поступления в них за 2022 год выросли на 3 процента и более и достигли 36,7 миллиарда рублей. Из них 27,1 миллиарда приходится на ПФР, 3 миллиарда – взносы в ФСС и 6,6 миллиарда - в Фонд обязательного медицинского страхования.