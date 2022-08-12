В Волгограде строители работают по 10 часов в день и получают 47 тысяч

В строительной сфере региона дефицит рабочих рук. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если вы умеете строить, вам будет легко найти работу в Волгоградской области. По сравнению с июлем прошлого года количество вакансий в строительной сфере в нашем регионе выросло на 59,4%. Наблюдается дефицит кадров, сообщает сервис по поиску работы hh.ru. Аналитики изучили все предложения на рынке и провели опрос, по результатам которого рассказали, какие условия труда ждут работников строительной сфере, и на какую зарплату они могут рассчитывать в Волгоградской области.

Так, говоря о графике работы, трудиться придется много. В среднем строители работают по 8-10 часов в день, но каждый десятый – более 10 часов в день. Лишь 17% опрошенных полностью довольны своими условиями труда, большинство же оценили их на троечку.

В строительной сфере работники часто могут рассчитывать на обеденный перерыв, больничный и отпуск, выдачу спецодежды. Но могут забыть про корпоративы, их работодатели в этой сфере практикуют редко.

Если говорить о зарплате, в Волгограде и области в этой сфере получают в среднем 47 581 рубль. Это меньше, чем в среднем по стране. Правда, есть и приличные предложения. Например, прямо сейчас в Волгограде требуется инженер-геодезист на зарплату от 70 000 рублей на руки. Прораб может получать от 80 000 до 85 000 рублей на руки, маляр - от 35 000 до 50 000. Более выгодные предложения подразумевают переезд в другие регионы.