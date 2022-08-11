В Волгоградской области подорожали мясо и таблетки

В Волгоградской области подорожало мясо Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области проверили, как изменились цены на продукты за неделю. Волгоградстат опубликовал данные мониторинга со 2 по 8 августа. За это время в регионе подорожало мясо. Ценник на говядину вырос на 1,38%, килограмм в среднем стоит 448,43 рубля, на свинину – на 1,44%, на баранину – на 1,24%. Зато куры подешевели на 1,47%. Также подорожали сахар-песок на 1,05%, маргарин – на 2,13%. Кроме того, увеличились цены на некоторые лекарства. Мазь «Левомеколь» стал дороже на 3,89%, «Валидол» – на 1,64%, «Реналгин» - на 5,64%, поливитамины – на 1,24%.

Многие продукты за неделю наоборот стали выгоднее. Полукопченая колбаса, мороженая рыба, сыр, чай, мука подешевели от 1% до 2%. На 2,31% снизились ценники на конфеты, на 2,04% - на творог, на 3,2% - на яйца, на 2,45% - на соль, на 2,38% - на рис, на 2,35% - на гречку, на 2,16% - на подсолнечное масло. Продолжают волгоградцев радовать ценой овощи. Огурцы подешевели на 13,55%, морковь – на 12,33%, помидоры – на 6,02%, картофель – на 3,83%, капуста – на 2,22%, лук – на 3,68%, свекла – на 3,86%. Яблоки стали выгоднее на 2,96%, бананы – на 7,22%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде подорожали все марки бензина (подробности)