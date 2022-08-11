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Здоровье11 августа 2022 14:25

В Волгоградской области 11 августа число заболевших COVID-19 выросло на 16%

За сутки выявили 152 случая инфицирования
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцам напоминают, что защититься от опасного вируса можно благодаря бесплатной вакцинации.

Волгоградцам напоминают, что защититься от опасного вируса можно благодаря бесплатной вакцинации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 152 случаях заражения коронавирусом. Таким образом суточный прирост составил целых 16% (накануне был 131 случай). Как сообщили сайту volgograd.kp в облздраве, за минувшие сутки госпитализировал 55 пациентов, которым требуется стационарное лечение. Остальных лечат амбулаторно. А вот выписали меньше – 32 человека.

За весь период пандемии коронавирусом переболели 228 838 жителей региона. Умерло 6 897 человек. Волгоградцам напоминают, что защититься от опасного вируса можно благодаря бесплатной вакцинации. Коллективный иммунитет упал до 6% при том, что должен быть от 80%.

Накануне ревакцинацию прошел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона посоветовал волгоградцам последовать его примеру, ведь ситуация каждый день осложняется, а впереди осень.