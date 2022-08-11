В Волгоградской области 11 августа число заболевших COVID-19 выросло на 16%

Волгоградцам напоминают, что защититься от опасного вируса можно благодаря бесплатной вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 152 случаях заражения коронавирусом. Таким образом суточный прирост составил целых 16% (накануне был 131 случай). Как сообщили сайту volgograd.kp в облздраве, за минувшие сутки госпитализировал 55 пациентов, которым требуется стационарное лечение. Остальных лечат амбулаторно. А вот выписали меньше – 32 человека.

За весь период пандемии коронавирусом переболели 228 838 жителей региона. Умерло 6 897 человек. Волгоградцам напоминают, что защититься от опасного вируса можно благодаря бесплатной вакцинации. Коллективный иммунитет упал до 6% при том, что должен быть от 80%.

Накануне ревакцинацию прошел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона посоветовал волгоградцам последовать его примеру, ведь ситуация каждый день осложняется, а впереди осень.