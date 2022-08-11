В пяти районах Волгограда отключат свет 12 августа

Электричества не будет почти весь день. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 12 августа 2022 года, тысячам жителей Волгограда придется обходиться без холодильников и кондиционеров в сорокаградусную жару из-за плановых отключений электричества на время ремонтных работ. Останутся без света почти на весь день обитатели сотен домов в пяти районах областного центра – Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Тракторозаводском среди коммунальных страдальцев с 9 до 16 часов окажутся жители улиц: С.Перовской, 2, Кристальной, №1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, Верхней, №7-13, 21, 23, 27-33, переулка Воздушный, №4-12.

На Красном локальный блэкаут 12 августа с 8 до 17 часов запланировали на улицах: Араратская, в домах №41-65 и 38-70, Былинная, №27-37, Телефонная, №46-52, а также в перулках: 1-й Манежный, №6, 6а, 8б, 8-12 и 7-15, 2-й Манежный, №1-9, 2 и 4, 3-й Манежный, №3-17, 4-й Манежный, №1-9 и 2-18, 4-й Летный, в домах №22-44 и 23-39, 3-й Былинный, №1-13 и 2-12.

В Дзержинском районе Волгограда 12 августа 2022 отключения будут самыми непродолжительными. С 9 до 15 часов обесточат дома на проспекте Жукова под номерами 85- 91 и 95-101.

В Ворошиловском районе света в пятницу не будет с 9 утра до 17 часов на улицах Елисеева, в домах №62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, Новоузенской, №52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, Чембарской, №59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26, Череповецкой, №50, 52, 52а и 60, а также в переулках: Ленкоранский, №1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, Рыбинский, №1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22 и 22а, Ченстоховский, №2а, Чембарский, №52.

В Красноармейском районе в эту пятницу отключат свет на улице Тенистой в домах №3, 8, 7-25, Приканальной, №1-23, 2-24, 29/2, 30-56 и 31-55, в СНТ Волга, в Банном переулке в домах №4-6, 3-13 и в Клубном переулке - №2, 25, 26. Электричества не будет с 9.00 до 17.00.