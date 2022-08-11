В Волгограде подорожали все марки бензина

В Волгоградской области подорожал бензин Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградстат опубликовал новые данные недельного мониторинга за ценами на автозаправках Волгограда и области. С 1 по 8 августа в регионе увеличилась стоимость всех марок бензина. Литр автомобильного топлива АИ-92 в среднем оценивается в 47,80 рубля. Подорожание составило 0,17% или 8 копеек. Также на 0,17% (на 10 копеек) выросли цены на бензин АИ-98, литр которого теперь стоит 57,99 рубля. На 0,14% или на 7 копеек стал менее выгодным бензин АИ-95, средняя стоимость литра – 53,02 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

За неделю остались неизменными цены на дизельное топливо. Оно по-прежнему в Волгоградской области в среднем стоит 52,75 рубля за литр.