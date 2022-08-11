В Волгограде высадят 3037 роз на Центральной набережной

Для украшения набережной выбрали чайно-гибридные розы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Центральной набережной имени 62-й Армии в Волгограде вскоре появится 3037 кустов прекрасных роз. Высадят их в рабатки - прямоугольные клумбы на верхней террасе. Администрация города объявила аукцион по отбору подрядчика, который сделает это до 5 сентября 2022 года за 1,7 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Для украшения набережной выбрали чайно-гибридные розы. Саженцы должны быть высотой не менее 30 сантиметров и с закрытой корневой системой. Вокруг цветов, минуя элементы системы полива, постелют 727 квадратных метров спанбонда - укрывного материала для мульчирования и ландшафта. А вот ныне растущие в цветниках розы подрядчик должен будет выкопать, отсортировать, упаковать и отвезти на склад или в другие места посадки.

Если после того, как розы зацветут, обнаружится, что они не того сорта, подрядчик должен будет их заменить. А также компенсировать возможное повреждение корней выкопанных цветов. Согласно контракту, гарантия на все виды работ – 2 года.