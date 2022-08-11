В Волгоградской области 13-летняя школьница попала в реанимацию после выстрела в грудь

Девочка в реанимации. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде в больницу №7 госпитализировали 13-летнюю школьницу с огнестрельным ранением. Как сообщает сайт volgograd.kp, травму девочка получила в селе Заплавное в Ленинском районе. По предварительной информации, подросток вышла из дома прогуляться, когда в нее выстрелили из винтовки. Предположительно, это мог сделать подросток из окна своей квартиры.

Как прокомментировали в региональном комитете здравоохранения, в настоящий момент девочка находится в реанимации больницы №7, состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все, чтобы спасти ее.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства, возбуждено уголовное дело.