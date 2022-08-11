Для болельщиков «Ротора» организуют электричку Волгоград – Волжский

Фото: Приволжская железная дорога

Болельщики «Ротора», которые живут далеко от «Волгоград Арены», на ближайший матч любимой команды смогут добраться на электричках. 14 августа сделают дополнительный рейс электропоезда «Волгоград-1 - Волжский». С верхней платформы станции «Мамаев курган» он отправится в 21.41, в городе-спутнике электричка будет в 22.24. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Также 14 августа будет изменено расписание электрички №6736/6735 «Аэропорт – Шпалопропитка». Она уедет с верхней платформы станции «Мамаев курган» в 21.30, на конечную остановку в Красноармейском районе Волгограда транспорт приедет в 22.30 – на 56 минут позже действующего расписания.

Напомним, 14 августа «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Биологом-Новокубанск». Встреча 4-го тура Второй лиги начнется в 19.00. В пресс-службе «Ротора» рассказали, что уже продано более семи тысяч билетов.