Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине 28-летнего сержанта

Вечная память. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 11 августа, в станице Клетской Волгоградской области прошли похороны 28-летнего гвардии сержанта Владислава Ремчукова. Военнослужащий достойно воевал с националистами на Украине и погиб в ходе спецоперации. Он до последнего защищал жителей Донбасса, отодвигая линию фронта от республик.

Как сообщает сайт volgograd.kp, прощание началось в обед в родной станице, где родился и вырос Владислав. Родные и близкие оплакали погибшего солдата. На местном кладбище рота почетного караула и оркестр отдали воинские почести сержанту Ремчукову. Известно, что до участия в СВО военный проживал в Волгограде, у него осталась супруга.