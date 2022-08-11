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Общество11 августа 2022 11:20

В Волгограде директора УК «Сириус» оштрафовали на 25 тысяч рублей

Руководитель не сообщил о расторжении договора с жильцами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Перечень домов УК должны обновлять в установленные сроки.

Перечень домов УК должны обновлять в установленные сроки.

Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде директора управляющей компании ООО «УК «Сириус» наказали за скрытность штрафом в размере 25 тысяч рублей. Оспорить постановление коммерсанту не удалось. Постановление Краснооктябрьского районного суда уже вступило в законную силу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Как показала проверка, собственники дома на улице Библиотечной, 9 в Краснооктябрьском районе Волгограда расторгли договор с УК «Сириус». Но директор управляющей компании, получив уведомление об этом, не предпринял никаких действий, чтобы в установленные законом сроки сообщить об этом в госжилнадзор и разместить сведения об изменении перечня находящихся в управлении домов в системе ГИС ЖКХ. Эта «забывчивость» будет стоить директору 25 тысяч рублей.