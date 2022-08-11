В Волгограде мэрия закупает 431 квартиру в новостройках для жильцов аварийных домов

Расселят людей в новостройки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда объявили аукционы на закупку еще 431 квартиры для жильцов требующих расселения аварийных домов. Застройщиков приглашают принять участие в торгах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На средства нацпроекта «Жилье и городская среда» на этот раз мэрия закупает квартиры площадью от 27 до 85 квадратных метров, при этом новое жилье должно быть не меньше старого. В списке 267 «двушек», 38 «трешек», 123 однокомнатные и три четырехкомнатные квартиры. Все они должны быть с полной отделкой, сантехникой и плитами.