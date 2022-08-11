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Происшествия11 августа 2022 10:12

Под Волгоградом в больницу попал 13-летний пассажир мотоцикла

Водитель двухколесного транспорта устроил ДТП в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом в больницу попал 13-летний пассажир мотоцикла

Под Волгоградом в больницу попал 13-летний пассажир мотоцикла

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 10 августа, в больницу Камышинского района госпитализировали 13-летнего мальчика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, ребенок пострадал в ДТП. Это случилось в семь вечера в поселке Антиповка. 38-летний водитель за рулем мотоцикла «ИЖ» вместе с подростком ехал на улице Дружба во стороны переулка Грушевского в направлении Речного.

- Водитель не справился с управлением и совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. После чего водитель покинул место происшествия, - уточнили в полиции.

В итоге подросток получил травмы. Очевидцы вызвали скорую, его увезли в медучреждение. Организована проверка.