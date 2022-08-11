В Волгограде начали укладывать новый асфальт на улице Ангарской

На Ангарской обновят 700 метров дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда накануне бригады МБУ «Северное» начали укладывать первый выравнивающий слой асфальта на улице Ангарской. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь обновляют 700-метровый участок дороги в границах улиц Римского-Корсакова и Полины Осипенко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Реконструкция затронет порядка 5,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна по обеим сторонам от трамвайного пути. На Ангарской уже закончили фрезеровать старый асфальт, теперь на дорогу вышли асфальтоукладчик, катки и гудронатор. Так что автомобилистам советуют объезжать этот участок по уже отремонтированным улицам Осипенко, Продольной, Раздольной, Полоненко, Тургенева и другим, чтобы не стоять в пробках.

В мэрии обещают проследить, чтобы ремонт дороги и 38 колодцев инженерных сетей и ливнеприемников сделали качественно. Работу у дорожников примут только после того, как в лаборатории МУ «Комдорстрой» подтвердят, что новый асфальт соответствует всем нормам. Кроме того, после обновления на проезжей части должен быть уклон к обочинам, чтобы вода после дождя уходила в ливневки. А в верхний слой асфальтобетона должны внести минеральные добавки для дополнительной прочности, без которой асфальт не выдержит волгоградского климата. Новая дорога четыре года будет на гарантии. Так что если ее «раскатают» раньше, то подрядчику придется ликвидировать дефекты за свой счет.