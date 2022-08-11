В Волгограде продолжается волна эвакуаций судов

Здание облсуда проверяют кинологи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде не прекращается волна эвакуаций, до начала лета тревожные письма получали образовательные учреждения, то в последнее время это участь постигла суды. 11 августа суды Волгограда в очередной раз были эвакуированы, рассмотрение дел пришлось отложить. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов региона Александр Тюменцев, в 11.50 был эвакуирован Волгоградский областной суд.

Из здания на улице Ленина, 8 вывели сотрудников и посетителей. На место прибыли полицейские, кинологи, спасатели, бригады скорой помощи. Также был эвакуирован Арбитражный суд региона.

Отметим, накануне в Волгограде также были эвакуированы несколько судов. Происходило это и на прошлой неделе. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, они были ложными.