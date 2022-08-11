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Происшествия11 августа 2022 9:39

В Волгограде служба спасения помогла спустить 130-килограммовую женщину с 6 этажа

Волгоградку нужно было донести до скорой
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Женщине ночью вызвали "скорую".

Женщине ночью вызвали "скорую".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вызов в службу спасения поступил 11 августа около 4 часов утра. Родственники женщины, проживающей на улице Еременко в Волгограде, просили помощи: волгоградке приплохело, ей требовалась госпитализация, но донести до кареты скорой помощи ее было некому. Женщина весит 130 килограммов, а нести носилки нужно было через шесть этажей. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, крепкие мужчины из Муниципальной службы спасения экстренно прибыли на вызов и помогли родным транспортировать пациентку в скорую на носилках.

Спасателям нередко поступают такие просьбы. Врачи скорой пациентов не носят, и если у больного человека не родных или отзывчивых соседей. приходится вызывать спасателей.