В Волгограде наконец-то нашли подрядчика для реставрации памятника Т-34 у тракторного завода

Фото из закупочной документации на портале госзакупок

В Волгограде со второй попытки нашли подрядчика реставрации памятника танку Т-34 в Тракторозаводском районе. Восстановлением займется ООО «Ренессанс», у организации есть лицензия на работу с объектами культурного наследия, рассказали в мэрии. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на торги была подана только одна заявка. Подрядчику за ремонт памятника танку Т-34 на площади Дзержинского заплатят 4 миллиона 260 тысяч рублей.

Во время реставрации у памятника восстановят основание и облицуют постамент. У танка очистят поверхность, загрунтуют его и покрасят. Также обновят асфальт и озеленят территорию вокруг памятника. Реставрация разрушающегося танка должна завершиться до 1 ноября.

Напомним, во время первого аукциона никто не изъявил желания восстановить объект культурного значения рядом с проходными бывшего тракторного завода. Торги были признаны несостоявшимися. Мэрия во второй раз объявила о поисках подрядчика, которые наконец-то дали результат.