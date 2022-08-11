На юге Волгограда рабочий упал с десятиметровой высоты и погиб

Следователи организовали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний сотрудник одного из предприятий Красноармейского района Волгограда погиб прямо на работе. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сорвавшись с высоты.

Трагедия произошла 10 августа. Волгоградец пришел на работу и приступил к своим обязательствам. Он должен был выполнить сварочные работы колеса подъемного крана на строительно-монтажных лесах. Вопреки правилам безопасности, мужчина не пристегнут страховку. В итоге он сорвался с десятиметровой высоыт и разбился насмерть.

- Организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на объекте, - добавили в следкоме.