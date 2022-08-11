В Волжском на стадионе Логинова построили 4 спортивных объекта

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волжском на Центральном стадионе имени Логинова завершилось строительство четвертого нового объекта. На «волгоградских Лужниках» возвели крытый футбольный манеж. Он должен принять спортсменов уже в конце августа. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области. Размер футбольного поля в манеже 90 на 55 метров. Ранее на стадионе имени Логинова в городе-спутнике возвели 3 спортивных объекта.

- На сегодня в рамках реализации первого этапа развития данного кластера построен спортивный футбольный манеж крытый, крытый зал борьбы, также открыты площадки для занятий футболом и теннисом. В ближайшее приступаем ко второму этапу развития данного объекта, - рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Юрий Седов.

Строительство масштабного спортивно-досугового кластера на базе стадиона в Волжском началось в 2020 году. Объект должен напоминать столичные «Лужники». На стадионе имени Логинова возведут 50-метровый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортплощадки, парковые зоны.