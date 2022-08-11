22 августа в ЦПКиО Волгограда запустят праздничный фейерверк

Фото: ЦПКиО.

22 августа жителей Волгограда приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на празднование дня Государственного Флага РФ. В этот день для жителей и гостей города-героя организуют развлекательную программу, которая завершится красочным фейерверком. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин, салют продлится 3,5 минуты.

- В день Флага будут подведены итоги конкурса самых красивых фотографий в ЦПКиО. 10 призеров получат сертификаты на бесплатные посещения в Лагуну. Фотографии можно публиковать в своих соцсетях до 21 августа с хештегом - #мойпарк, - рассказали в ЦПКиО.

Напомним, недавно в парке отрыли детский бассейн, где можно с комфортом отдохнуть всей семьей. Там же заработал водопад.