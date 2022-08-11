В Волгоградской области возбуждено дело о халатности чиновников комитета здравоохранения

Глава ведомства взял дело на контроль. Фото: СКР

Волгоградцы, дети которых болеют инсулинозависимым сахарным диабетом, обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на систематическое необеспечение жизненно важными лекарствами. В ходе приема руководитель регионального СКР Василий Семенов отчитался главе ведомства о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности чиновников системы здравоохранения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СК России.

Детей-диабетиков должны бесплатно обеспечивать лекарствами и медицинскими изделиями. Но по словам родителей, должностные лица комитета здравоохранения Волгоградской области систематически допускают нарушение прав детей-инвалидов. Льготные препараты не получить даже по решению суда, в первый день в больнице детей не кормят, а родители малышей вынуждены платить за свое пребывание в больнице вместе с детьми.

Александр Бастрыкин отметил, что эта проблема остро стоит и в других региона. Председатель СКР взял дело на личный контроль и рекомендовал главам регионов уйти от бюрократии в обеспечении лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями.