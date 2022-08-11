В Волгограде мужчина умер во время прогулки

Мужчину не спасли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи проводят проверку по факту гибели 50-летнего мужчины из Центрального района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, 10 августа волгоградец, проживающий на улице Рокоссовского, вышел прогуляться.

Внезапно он почувствовал себя плохо и упал на землю. Чуть позже очевидцы обнаружили его тело у дома №42, о чем и сообщили в правоохранительные органы. К тому моменту мужчина был уже мертв. Возможно, у него были проблемы со здоровьем.

- Тело без телесных повреждений, без признаков насильственной смерти. Организована проверка, - уточнили в следкоме.