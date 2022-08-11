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Общество11 августа 2022 7:37

МЧС предупреждает об аномальной жаре до 42 градусов в Волгоградской области

Высокие температуры продержатся до конца недели
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
МЧС предупреждает об аномальной жаре до 42 градусов в Волгоградской области

МЧС предупреждает об аномальной жаре до 42 градусов в Волгоградской области

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгоградской области до конца недели ожидает аномальная жара до +42 градусов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, региональное ГУ МЧС предупреждает о высоких температурах с 11 по 13 августа. В эти дни лучше соблюдать правила безопасности – не находиться на открытом солнце без головного убора, чаще пить воду.

Синоптики областного Гидрометцентра обещают +40...+42 градуса в пятницу и ближайшие выходные. Жарко будет и ночью. Температура воздуха в темное время суток поднимется до +20...+25 градусов. Осадков не будет. Ветер ожидается северо-восточный, местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Лучше не жечь костры и не бросать окурки, чтобы не спровоцировать ландшафтный пожар.