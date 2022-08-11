В Волгограде устанавливают парковую мебель на проспекте Жукова

Новую часть бульвар украсят 35 таких скамеек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде близится к завершению вторая часть благоустройства проспекта Жукова. Подрядчики здесь трудятся все лето – уложили плитку на тротуарах и асфальтовое покрытие на проездах и парковочных карманах, сделали две отдельные прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов. Сейчас приступили к установке парковой мебели – на бульваре появились первые скамейки. Их можно увидеть в границах от дома №141 на проспекте Жукова до пересечения с Самарским разъездом. Всего здесь установят 35 комфортных парковых диванов.

Благоустройство бульвара проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Вся мебель в новой части бульвара будет гармонировать с той, что ставили в прошлом году на участке от ЗАГСа до 141го дома. Территорию уже частично озеленили, и новый поливочный водопровод уже поливает растения. К окончанию благоустройства парковую зону проспекта Жукова украсят свыше 4,5 тысяч чайных роз, елей, сосен, можжевельников, кленов и других пород, а также рулонный газон на площади 6500 тысяч квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Бульвар уже освещают 120 фонарей. Помимо парковой мебели, в парке появились более 30 тысяч чугунных урн. А также три новые топиарные фигуры, которые пока не видят жители – до официальной сдачи объекта их замотали в целофан, чтобы вандалы их не испортили раньше времени. Впрочем, за любителями испортить городское имущество тоже следят: на бульваре смонтировали 110 камер видеонаблюдения.