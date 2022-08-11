Более 17 тысяч пациентов осмотрели волгоградские врачи в ЛНР за месяц

Фото: администрация Волгоградской области.

С тех пор, как в конце июня Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом, в ЛНР постоянно работают волгоградские медики. Для проведения медосмотров и лечения жителей Донбасса в ЛНР постоянно отправляют группы волгоградских врачей разных специальностей, лаборантов. В среду, 10 августа очередная группа медиков вернулась в Волгоград – их сменят другие специалисты из нашего региона. Медицинская помощь жителям ЛНР нужна постоянно.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона, за месяц волгоградские медики осмотрели более 17,5 тысячи пациентов, 6 тысяч из них дети. Кому-то требовалось полное глубокое обследование. Кому-то даже оперативное вмешательство. Наши врачи провели в ЛНР более 100 операций. Рабочим местом на время для них стала Станично-Луганская ЦРБ.