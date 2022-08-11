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Общество11 августа 2022 6:59

Прокуратура Волгограда защитила мать, которой не платили пособия на детей

Суд поддержал позицию надзорного ведомства
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура Волгограда защитила мать, которой не платили пособия на детей

Прокуратура Волгограда защитила мать, которой не платили пособия на детей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ворошиловский райсуд Волгограда поддержал позицию прокуратуры в вопросе защиты матери двух детей, которой не платили пособия на детей в возрасте от 8 до 18 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, ПФР отказал женщине из-за слишком высокого дохода. Однако, как выяснилось входе проверки, волгоградка по ошибке задекларировала доходы от продажи квартиры. В итоге ей отказали в выплатах.

- Полученные в рамках межведомственного взаимодействия сведения из налоговой службы в свою очередь явились основанием для некорректного расчета суммы среднедушевого дохода семьи, - отметили в прокуратуре.

В ближайшее время семья будет получать положенные выплаты.