Прокуратура Волгограда защитила мать, которой не платили пособия на детей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ворошиловский райсуд Волгограда поддержал позицию прокуратуры в вопросе защиты матери двух детей, которой не платили пособия на детей в возрасте от 8 до 18 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, ПФР отказал женщине из-за слишком высокого дохода. Однако, как выяснилось входе проверки, волгоградка по ошибке задекларировала доходы от продажи квартиры. В итоге ей отказали в выплатах.

- Полученные в рамках межведомственного взаимодействия сведения из налоговой службы в свою очередь явились основанием для некорректного расчета суммы среднедушевого дохода семьи, - отметили в прокуратуре.

В ближайшее время семья будет получать положенные выплаты.