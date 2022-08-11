В Волгограде трое подростков отравились семенами дурмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская полиция проводит проверку по факту отравления тремя подростками семенами дурмана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, вечером 9 августа в одну из больниц города-героя госпитализировали школьников 14 и 15 лет, а также их 18-летнего приятеля. Все трое находились в квартире дома на улице Андреева в Тракторозаводском районе. Врачи заключили, что у пациентов сильная интоксикация из-за дурмана.

- Сотрудники ПДН настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми беседы о запрете употребления каких-либо плодов и растений с целью одурманивания, - обратились к жителям города в полиции.

Стражи порядка отметили, что употребление дурмана смертельно опасно.