В Волгограде посчитали стоимость продуктов для борща

В августе приготовление борща на четверых человек обходится в 132 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде посчитали, во сколько обходится борщевой набор. Приготовить блюдо для первого в городе на Волге стоит не так уж и дорого по сравнению со всей Россией. В августе стоимость продуктов для приготовления борща на семью из четырех человек составила 132,12 рубля, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт индекс-борща.рф. Учитывались средние цены на картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, чеснок, курятину, а также на сметану и хлеб.

В Волгограде одна из самых низких стоимостей продуктов для борща. Дешевле борщевой набор в августе обходится в Саратове, Москве, Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, средняя стоимость варьируется от 123,4 рубля до 131,99 рубля. А в июле именно в Волгограде был самый низкий индекс борща по сравнению с другими городами России – 133,15 рубля.

В августе средняя стоимость борщевого набора по стране составила 174,99 рубля. Дороже всего она в Анадыре – 473,59 рубля и в Магадане – 338,44 рубля.