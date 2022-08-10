В трех районах Волгограда отключат свет 11 августа

Электричества не будет весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 11 августа 2022 года, в Волгограде продолжатся плановые отключения электричества из-за ремонтных работ. Энергетики объявят локальный блэкаут на восьми улицах в трех районах города – Дзержинском, Краснооктябрьском и Кировском. Света и возможности включить кондиционер в сорокаградусную жару в жилых домах не будет весь рабочий день, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе 11 августа 2022 под отключения электроэнергии попадут дома на улице Воровского, №2-8 и 1-9, и на улице Комиссара Щербины, №10. Отключат свет с 9 до 16 часов.

С 9.00 до 17.00 обесточат жилые массивы в Кировском. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители домов на четырех улицах по адресам: ул. Воронкова, №4-42, ул. Писемского, №1-25, ул. Пятигорская, №18-44, ул. Щедрина, №5-31 и 10-34.

В Краснооктябрьском районе в четверг света не будет также с 9 до 17 часов на улице Еременко в домах №21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 69, а также в поселке Мирном в детсаду №165 и школе-саду №165.