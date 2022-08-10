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Происшествия10 августа 2022 13:16

Под Волгоградом в городском пруду утонул пьяный мужчина

Его пытались спасти очевидцы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Очевидцы вытащили из воды мужчину, но он был уже мертв

Очевидцы вытащили из воды мужчину, но он был уже мертв

Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне в Михайловке в пруду городского парка имени Смехова произошла трагедия. В водоеме утонул 41-летний пьяный мужчина. Днем 9 августа он нырнул под воду, а обратно не вынырнул. Ему на помощь бросились очевидцы, они вытащили из пруда мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

У погибшего не было телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительной причиной гибели является утопление. Следственный комитет организовал проверку.