Под Волгоградом в городском пруду утонул пьяный мужчина

Очевидцы вытащили из воды мужчину, но он был уже мертв Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне в Михайловке в пруду городского парка имени Смехова произошла трагедия. В водоеме утонул 41-летний пьяный мужчина. Днем 9 августа он нырнул под воду, а обратно не вынырнул. Ему на помощь бросились очевидцы, они вытащили из пруда мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

У погибшего не было телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительной причиной гибели является утопление. Следственный комитет организовал проверку.