Под Волгоградом гастарбайтер дал взятку полицейскому

За взятку иностранному гражданину грозит уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Среднеахтубинского района задержали гражданина республики Центральной Азии за дачу взятки. 36-летний гастарбайтер незаконно находится на территории России. Чтобы на него не составляли административный протокол, мужчина предложил полицейскому 11 тысяч рублей. Сотрудник МВД предупредил его, что это уголовное преступление, и сообщил коррупционном преступлении руководству. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако гастарбайтер все равно решился на взятку.

- Нарушитель передал полицейскому в служебном кабинете 11 тысяч рублей, после чего был задержан, - отметили в региональном Главке МВД.

Материалы были направлены следователям для возбуждения уголовного дела.