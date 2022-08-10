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Общество10 августа 2022 12:44

Под Волгоградом гастарбайтер дал взятку полицейскому

Мужчина незаконно находится на территории России
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За взятку иностранному гражданину грозит уголовное дело

За взятку иностранному гражданину грозит уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Среднеахтубинского района задержали гражданина республики Центральной Азии за дачу взятки. 36-летний гастарбайтер незаконно находится на территории России. Чтобы на него не составляли административный протокол, мужчина предложил полицейскому 11 тысяч рублей. Сотрудник МВД предупредил его, что это уголовное преступление, и сообщил коррупционном преступлении руководству. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако гастарбайтер все равно решился на взятку.

- Нарушитель передал полицейскому в служебном кабинете 11 тысяч рублей, после чего был задержан, - отметили в региональном Главке МВД.

Материалы были направлены следователям для возбуждения уголовного дела.