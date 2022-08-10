В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов каракурта

Пациентов с укусами привозят в 25-ю больницу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области с каждым днем растет число пострадавших от укусов ядовитых пауков. С начала 2022 года в центр острых отравлений было доставлено 19 пациентов, из них 15 пострадали от укуса каракурта. Последней, кто попал в токсикологию, оказалась четырехлетняя девочка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Кстати, в прошлом году пострадавших от пауков было больше: на конец июля в больницы поступили 14 человек с укусами каракурта, 16 – с укусами желтых пауков сак.

Самым опасным для человека в Волгоградской области считается паук каракурт или черная вдова. Он старается держаться от людей подальше, а кусает чаще всего, когда вы идете по траве. Пик активности этих пауков как раз приходится на конец лета. Представляют серьезную опасность для человека также фаланги и скорпионы, которые встречаются в нашем регионе ближе к Калмыкии.

Укус паука заметить сложно, зато потом возникает жгучая боль, после - резкое напряжение мышц пресса, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, потливость, рвота. Главное при этом как можно скорее обратиться к врачу.

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