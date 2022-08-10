В Волгограде 6-летний мальчик выпал из окна

Ребенок в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувший понедельник, 8 августа, в больницу №7 в Волгограде госпитализировали 6-летнего ребенка с травмой головы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, мальчик проживал на первом этаже многоэтажного дома в Тракторозаводском районе. В тот день он подошел к окну, чтобы выглянуть на улицу, но не удержался.

- В ходе проверки обстоятельств получения травмы инспекторами ПДН установлено, что ребенок выпал из окна первого этажа, - уточнили в областном Главке.

Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение.

- Ребенок проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы СМП №7, состояние стабильное, - добавили в облздраве.