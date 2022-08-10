Волгоградцев зовут на ночной забег по «Волгоград Арене»

Старт забега в 9 часов вечера Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы могут весело и с пользой для здоровья провести ближайший вечер субботы. 13 августа пройдет ночной забег «Night City Trail» по «Волгоград Арене». Беговая rave-вечеринка не оставит равнодушным ни одного участника. Любители бега смогут преодолеть дистанцию по стадиону протяженностью 5 километров. Причем ночной забег будет не ради рекордов, он станет возможностью необычно провести время и посмотреть 45-тысячный стадион с разных сторон.

Во время бега будет играть музыка, а участники смогут видеть себя на больших экранах. Бегуны смогут также насладиться кофе, коктейлями и газировкой от бара «Аляска» и получить красивую футболку от студии «Штрих». Каждому на финише подарят медаль.

Участников просят собираться 13 августа в 18.00 у колеса обозрения в ЦПКиО. Там же и состоится старт, который запланирован на 21.00. Маршрут будет проходить по разным этажам «Волгоград Арены», коридорам, трибунам, а на финише – по футбольному полю.

Участники должны быть старше 18 лет. Можно пробежать и детям от 10 лет, но только в сопровождении с родителями. Медицинская справка не требуется. Стоимость участия в забеге составляет 1500 рублей, в день забега - 2000 рублей.