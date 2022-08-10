Под Волгоградом воспитатель перевела лжеброкеру почти 2 млн рублей

Волгоградцы продолжают отдавать мошенникам свои сбережения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Волгоградцы все чаще задумываются о заработке в интернете и нередко становятся жертвами мошенников лжеброкеров. За последние дни на фиктивных биржевых операциях две жительницы региона потеряли почти 2 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Так, 39-летняя воспитатель детсада из Светлоярского района решила заработать на фондовой бирже. В июле ей написал незнакомец, пообещавший хорошую прибыль от торговли акциями. За две недели женщина перевела на покупку ценных бумаг почти два миллиона рублей. После афериста удалил профиль и пропал, а волгоградка пошла писать заявление в полицию.

Поверила лжеброкеру и 65-летняя терапевт из Жирновского района. Женщина вложила более 550 тысяч рублей на счет интернет-платформы, а мошенник вывел эти деньги на свой счет.

Полиция предупреждает: не стоит доверять незнакомцам в финансовых делах и открывать брокерский счет по ссылкам из почты или соцсетей. Сделать это можно куда безопасней в банке или в офисе брокера.