Под Волгоградом военные перехватили управление беспилотниками

Задействовали в учениях около 50 военных и 10 единиц спецтехники. Фото: ЮВО

Зенитчики и военные подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Южного военного округа провели тренировку по обнаружению и подавлению беспилотников. Учения прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Учения шли и днем, и ночью. Задействовали в них около 50 военных и 10 единиц спецтехники. Главной целью было не только найти, но и подавить беспилотники условного противника на высоте от 30 до 500 метров. Сначала дежурные по противовоздушной обороне при помощи комплексов «Тунгуска-М1» обнаруживали летящую мишень. Затем расчеты радиоэлектронной борьбы ставили радиоэлектронные помехи, чтобы лишить беспилотники управления и принудительно отправить их на посадку.