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Политика10 августа 2022 10:30

Под Волгоградом военные перехватили управление беспилотниками

Подразделения РЭБ и ПВО провели тренировку на полигоне Прудбой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Задействовали в учениях около 50 военных и 10 единиц спецтехники. Фото: ЮВО

Задействовали в учениях около 50 военных и 10 единиц спецтехники. Фото: ЮВО

Зенитчики и военные подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Южного военного округа провели тренировку по обнаружению и подавлению беспилотников. Учения прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Учения шли и днем, и ночью. Задействовали в них около 50 военных и 10 единиц спецтехники. Главной целью было не только найти, но и подавить беспилотники условного противника на высоте от 30 до 500 метров. Сначала дежурные по противовоздушной обороне при помощи комплексов «Тунгуска-М1» обнаруживали летящую мишень. Затем расчеты радиоэлектронной борьбы ставили радиоэлектронные помехи, чтобы лишить беспилотники управления и принудительно отправить их на посадку.